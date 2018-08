Tottenham Hotspur-captain Lloris gearresteerd wegens rijden onder invloed

Hugo Lloris is in de nacht van donderdag op vrijdag van de weg gehaald omdat hij met een slok op achter het stuur zat. De Londense Metropolitan Police laat vrijdagmiddag via een officieel statement weten dat de doelman van Tottenham Hotspur de nacht in de cel heeft doorgebracht en over een paar weken voor de rechter zal moeten verschijnen.

“Een man is aangehouden na een routinecontrole in Gloucester Place. Hugo Lloris, 31, woonachtig in East Finchley, is daarna op vrijdag 24 augustus rijden onder invloed ten laste gelegd. Hij heeft na het betalen van een borgsom het politiebureau verlaten en moet zich op dinsdag 11 september melden bij de rechtbank van Westminster”, leest het bericht van de Met. Diverse Engelse media melden dat Lloris op half 3 ’s nachts door een politieauto naar de kant van de weg werd gedirigeerd en toen bij een blaastest tegen de lamp liep.

De wereldkampioen werd vervolgens meegenomen naar het bureau bij Charing Cross, waar hij zeven uur later na het betalen van een borgsom weer vertrok. Lloris weigerde vrijdagochtend commentaar te geven toen hij te voet bij zijn huis in Noord-Londen arriveerde. De dag dat de keeper in de rechtbank wordt verwacht is overigens twee dagen nadat Frankrijk het Nederlands elftal treft in het kader van de UEFA Nations League. Lloris speelt met the Spurs maandag tegen Manchester United zijn eerstvolgende wedstrijd.