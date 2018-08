Buijs toont begrip: ‘Ik heb mijn trainer ook weleens een lul gevonden’

Tom van Weert en Jesper Drost zijn hun basisplaats kwijt en hebben daarop besloten te willen vertrekken bij FC Groningen. Trainer Danny Buijs gaf na de 5-1 nederlaag tegen Vitesse aan dat hij geen spelers zou slachtofferen en de basisklanten de kans zou geven over een langere periode. Desondanks gooit hij na de nederlaag tegen Willem II (0-1) zijn elftal voor een deel om. Drost en Van Weert worden gepasseerd en hebben hun vertrekwens kenbaar gemaakt. Buijs maakt zich niet al te druk om de uitspraken van het tweetal.

"Ik heb me al twee keer teruggevochten in dit elftal", zei Van Weert vrijdag tegenover FOX Sports. "Ik heb geen zin om dat nog een keer te moeten doen." Van Weert wordt tegen De Graafschap vervangen door huurling Mateo Cassierra en gaat zijn opties bekijken, terwijl Drost er klaar mee is en ook weg wil uit Groningen. "Ik word er na twee wedstrijden al uit geflikkerd", zei hij.

Buijs heeft er geen problemen mee dat de twee spelers uit zijn selectie hun onvrede uiten in de media. “Sterker nog: het was een groter probleem geweest als ze het prima hadden gevonden. Ik weet hoe het werkt in de voetballerij. Ik ben zelf ook voetballer geweest en heb mijn trainer ook weleens een lul gevonden”, wordt hij geciteerd door Voetbal International.

Het weekblad meldt dat FC Groningen mee wil werken aan een vertrek van Van Weert en Drost wanneer er een acceptabel bod op tafel wordt gelegd. Intussen hoopt Buijs tegen De Graafschap zijn eerste punten in huis te halen. Na twee wedstrijden staat Groningen namelijk zonder punten onderaan in de Eredivisie. “Voetballend moet het beter, ik heb het vertrouwen dat dat ook met deze groep kan.”