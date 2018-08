Slutsky hoopt op daadkracht Van Hintum: ‘We hebben niet veel tijd’

De spoeling in de achterhoede van Vitesse is dun en daarom wil trainer Leonid Slutsky dat er nog voor het sluiten van de transfermarkt een verdediger wordt aangetrokken. De Russische trainer had na het vertrek van Matt Miazga en Guram Kashia en de blessure van Arnold Kruiswijk al een aantal opties minder, maar daar kwam deze week ook nog de blessure van Rasmus Thelander bij. De centrumverdediger brak zijn enkel en is geruime tijd uitgeschakeld.

“Thelander eruit, Kruiswijk er al lange tijd uit, Miazga weg, Kashia weg, ja het wordt minder”, aldus Slutsky vrijdag, geciteerd door Omroep Gelderland. Met Jake Clarke-Salter, Maikel van der Werff en Danilho Doekhi heeft Vitesse slechts drie opties voor twee posities. Een extra verdediger is dan ook gewest. “Maar ik kan niks beloven”, aldus de trainer.

“Het is zeker een optie voor ons om te kijken naar een nieuwe speler, we kijken naar een centrale verdediger. Maar het wordt zeker niet makkelijk, want we hebben niet veel tijd. De transferwindow sluit over een week en een deal kost meestal minimaal een maand”, stelt Slutsky.

Technisch directeur Marc van Hintum benadrukt dat het helemaal niet zeker is dat hij in de laatste week van de transferperiode nog een speler weet aan te trekken. “Op dit moment zijn we daar niet volop mee bezig”, zegt hij. “We moeten ook kijken hoe de blessure van Arnold Kruiswijk zich ontwikkelt. Het is dus nog even afwachten.”

Debuut Ödegaard

Vitesse speelt zondag in Alkmaar tegen AZ. De opstelling van de club uit Arnhem zal hetzelfde zijn als afgelopen zondag in Heerenveen. Aanwinst Martin Ödegaard verschijnt dan ook nog niet aan de aftrap. Slutsky belooft dat de Noorse middenvelder hoe dan ook in actie zal komen. “Maar nog geen negentig minuten, want hij heeft maar amper wedstrijden gespeeld in de voorbereiding. Hij is wel fit, maar nog niet wedstrijdfit.”