Adam Maher kan terugkeren in Eredivisie: ‘Ik heb hem er graag bij’

Adam Maher degradeerde afgelopen seizoen met FC Twente naar de Keuken Kampioen Divisie, maar de kans is aanwezig dat de middenvelder in de huidige voetbaljaargang ‘gewoon’ actief zal zijn op het hoogste niveau. De vijfvoudig Oranje-international traint namelijk al enige tijd mee met zijn voormalige werkgever AZ en laat daar een goede indruk achter.

“Ik ben onder de indruk van Adam. Hij heeft andere kwaliteiten dan de middenvelders die we nu hebben. Adam is creatief en kan iemand voor de keeper zetten. Guus Til en Teun Koopmeiners zijn toch meer van het aanpakken. Ik heb hem er graag bij”, laat trainer John van den Brom optekenen in gesprek met het Algemeen Dagblad. Maher werd opgeleid bij AZ en kwam na zijn debuut eind 2010 tot 94 wedstrijden voor de Alkmaarders.

Een transfer naar PSV in 2013 werd echter geen onverdeeld succes en de tweede helft van het afgelopen seizoen was Maher actief in Enschede. Of Maher zit te wachten op een rentree bij AZ is overigens nog maar de vraag, aangezien zijn zaakwaarnemer Sigi Lens een maand geleden tegenover Voetbal International nog duidelijk was: “Een terugkeer is niet aan de orde. Hij is daar puur om zijn conditie op peil te houden tot hij een nieuwe club gevonden heeft. Onze blik is in eerste instantie op het buitenland gericht.”

De middenvelder is op dit moment niet de enige speler die meetraint in Alkmaar. Ricardo van Rhijn en Piet Velthuizen zijn de afgelopen weken eveneens van de partij op het trainingsveld en het duo lijkt ook te mogen hopen op een langer verblijf. Van den Brom is nog op zoek naar een back-up van Jonas Svensson, terwijl doelman Rody de Boer onlangs zwaar geblesseerd raakte. “Piet is nog niet fit. Maar het zou goed zijn om hem zo snel mogelijk aan de groep toe te voegen”, reageert de trainer.

AZ bereidt zich momenteel voor op het duel met Vitesse, dat zondag op de agenda staat. Van den Brom verwacht een interessante wedstrijd tegen zijn voormalige werkgever: “Ik weet niet of we gelijkwaardig zijn. Ik vind dat we verder zijn. Dat komt omdat we vanuit het verleden zijn doorgegaan. We hebben een groot gedeelte bij elkaar kunnen houden. Het ziet er fris uit, zoals we vorig seizoen hebben gespeeld. Als we dat vast kunnen houden zie ik vanzelf wel wie ons wil achterhalen. Het zegt verder niets dat we bovenaan staan”, voegt hij toe via de officiële kanalen van zijn club.