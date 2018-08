‘Ze verrasten de voetbalwereld, maar ik sla de kwaliteit van Ajax hoger aan’

Ajax en FC Emmen nemen het dit weekend voor de eerste keer ooit tegen elkaar op in de Eredivisie en voor Kiran Bechan wordt dat een bijzondere ontmoeting. De oud-middenvelder, die werd opgeleid in Amsterdam, speelde namelijk voor allebei de clubs en is zaterdag van de partij in de Johan Cruijff ArenA als zijn voormalige werkgevers de degens kruisen.

Bechan maakte op 1 april 2001 in een wedstrijd tegen NEC zijn debuut voor Ajax: “Daarmee kwam een jongensdroom uit. Ik ben een jongen uit Zuid-Oost, van de Bijlmer. De ArenA ligt haast letterlijk in de achtertuin. Ik was achttien jaar. Die wedstrijd voelde ik me heel vrij met Rafael van der Vaart achter me. Met hem had ik in de jeugd ook altijd samengespeeld, dus dat klikte zeker. Maar het liep die wedstrijd met de ploeg niet. Het ging allemaal erg stroef. We verloren met 1-0 en daarna ben ik er niet meer in gekomen”, blikt hij terug in gesprek met ELF Voetbal.

De spelmaker kwam daarna uit voor Sparta Rotterdam, FC Groningen, FC Den Bosch en het Spaanse Hércules Alicante. FC Emmen bood hem na zijn terugkeer uit Spanje een nieuwe kans en Bechan denkt nog altijd met plezier terug aan zijn periode in Drenthe: “Gerry Hamstra, de toenmalige trainer, nam contact op. Ik heb daar een mooie tijd gehad. We kenden een leuke spelersgroep. De prestaties waren erg wisselvallig, middenmoot. De ene week gingen we met 4-0 op onze bek en in de volgende wedstrijd versloegen we een topper.”

Bechan volgt de prestaties van Emmen, dat afgelopen seizoen promotie naar de Eredivisie afdwong, nog op de voet. Toch gaat zijn voorkeur zaterdag als geboren Amsterdammer uit naar de club waar hij zijn opleiding genoot. De voormalige middenvelder heeft wel een waarschuwing voor Ajax: “Ze hebben de volledige voetbalwereld verrast door op de eerste speeldag direct bij ADO Den Haag te winnen op basis van wilskracht, inzet en mentaliteit. Maar de kwaliteit van Ajax zaterdag sla ik hoger aan. Ik verwacht niet dat FC Emmen gaat verrassen. Ook al zullen ze tot het gaatje gaan. Ajax mag de ploeg in ieder geval niet onderschatten.”