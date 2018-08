Duo wil weg bij Groningen: ‘Ik word er na twee wedstrijden al uit geflikkerd’

Jesper Drost wil weg bij FC Groningen en ook Tom van Weert overweegt de club te verlaten. Dat laat het tweetal vrijdag weten in gesprek met FOX Sports. Beide spelers zijn ontevreden over hun rol in de ploeg van trainer Danny Buijs. Met het slot van de transfermarkt in zicht hoopt het tweetal nog een andere werkgever te vinden.

Van Weert begon tegen Vitesse (5-1 nederlaag) en Willem II (0-1 nederlaag) vanuit de basis, maar wordt zaterdag tegen De Graafschap gepasseerd. Buijs geeft de voorkeur aan huurling Mateo Cassierra. "Ik heb me al twee keer teruggevochten in dit elftal. Ik heb geen zin om dat nog een keer te moeten doen”, reageert Van Weert, die laat weten dat hij de komende dagen zijn opties gaat overwegen.

Drost werd tegen zowel Vitesse als Willem II vroegtijdig naar de kant gehaald en is zijn basisplaats nu definitief kwijt. "Ik word er na twee wedstrijden al uit geflikkerd", aldus de 25-jarige Drost, wiens contract in Groningen nog doorloopt tot medio 2019. Waar de toekomst van Drost en Van Weert ligt, is vooralsnog onduidelijk.

Buijs liet na de nederlaag tegen Vitesse weten dat hij niet direct spelers zou slachtofferen. Hij wilde zijn spelers over een langere periode de kans geven. Desondanks wijzigt hij zijn elftal voor het duel met De Graafschap op meerdere posities. In Doetinchem beschikt FC Groningen over een bijna complete selectie. Alleen Mimoun Mahi is er niet bij.