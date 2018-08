‘We hebben Sarri alles gegeven en in die drie jaar heeft hij niets gewonnen’

Napoli slaagde er vorig seizoen lang in om het Juventus moeilijk te maken, maar moest uiteindelijk toch capituleren in de titelstrijd, waardoor La Vecchia Signora zijn zevende landstitel op rij bij mocht schrijven. In de roerige zomer die daarop volgde namen i Partenopei afscheid van de inmiddels bij Chelsea aangestelde Maurizio Sarri en staan zij zelf tegenwoordig onder het bewind van Carlo Ancelotti.

Voorzitter Aurelio De Laurentiis geeft nu in gesprek met L’Équipe aan te hebben genoten van het spel onder Sarri, al is hij niet helemaal tevreden over de driejarige periode van de oefenmeester in het Stadio San Paoli: “Het plezier van het goede spel blijft, maar dat geldt ook voor de bitterheid om het uitblijven van prijzen.”

“We hebben Sarri alles gegeven en in die drie jaar tijd is hij er niet in geslaagd om iets te winnen”, is de preses duidelijk. De Laurentiis heeft nu met Ancelotti voor een bewezen prijzenpakker gekozen, aangezien hij onder meer landstitels in Italië, Engeland, Frankrijk en Duitsland op zijn erelijst heeft staan. De 59-jarige oefenmeester won daarnaast de Champions League met AC Milan en Real Madrid.

“Ancelotti is een geweldige persoonlijkheid, die per vergissing in de voetballerij terecht is gekomen. Hij zou in elke industrie buitengewone dingen voor elkaar kunnen krijgen, omdat hij een serene man is die geen wrok koestert. Hij is ook enorm gebalanceerd en balans is een zeldzame eigenschap”, sluit De Laurentiis af. Napoli maakt inmiddels een prijzendroogte van vier jaar door, nadat in 2014 de Coppa Italia en de Supercoppa werden gewonnen.