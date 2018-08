De Jong baalt van vergelijking op UEFA-website: ‘Dat slaat echt nergens op’

Frenkie de Jong zegt ‘moe’ te worden van het feit dat hij deze transferzomer vrijwel dagelijks in verband wordt gebracht met Barcelona. De Catalanen zijn zeer gecharmeerd van de Ajacied en volgens diverse Spaanse media is een transfer slechts een kwestie van tijd. De Jong wordt bewierookt in binnen- en buitenlandse media en de UEFA deed er nog een schepje bovenop. Op de website van de Europese voetbalbond werd De Jong onlangs ‘de nieuwe Johan Cruijff’ genoemd. Daar baalt de middenvelder van, terwijl hij wel blij is met lovende woorden van Xavi.

De Jong werd vorige maand door de UEFA opgenomen in een lijst met de vijftig grootste talenten van Europa. De vergelijking met Cruijff vindt de voormalig jeugdspeler van Willem II veel te ver gaan. "Ik zag het en dat slaat echt nergens op. Je mag mij echt niet vergelijken met Johan Cruijff, ik vind het ook niet leuk als mensen dat schrijven. Die hebben me waarschijnlijk nog nooit zien spelen”, laat De Jong optekenen in Helden.

In een interview met El Mundo Deportivo gaf Xavi vorige maand aan dat De Jong qua speelstijl op Sergio Busquets lijkt en dat de Ajacied nu al van grote waarde zou kunnen zijn voor Barcelona. “De Ajax-school is een beetje hetzelfde als die van Barcelona. We komen allemaal van de Hollandse school, van Cruijff. De Jong is jong, maar ik denk dat hij nu al een enorme bijdrage kan leveren. Hij wordt gezien als een beestachtig talent. Het is echt een speler om in de gaten te houden, een erg goede speler.”

"Er wordt veel geschreven over mij en Barcelona de laatste tijd. Daar word ik ook wel moe van. Maar dit is heel leuk om te horen”, aldus De Jong. “Als Xavi dat zegt, voel ik me vereerd. Ik kon echt genieten van die lichting, met Xavi, Busquets, Iniesta, Messi... Spanje lijkt me absoluut een heel mooi land en een mooie competitie om in te spelen.”