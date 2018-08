Amrabat droomt na transfer: ‘Real Madrid, Dortmund en United’

Sofyan Amrabat kan niet wachten om aan de slag te gaan bij zijn nieuwe werkgever Club Brugge. De middenvelder rondde vrijdag zijn overstap van Feyenoord naar de Belgische topclub af en staat nog op dezelfde dag voor het eerst op het trainingsveld in België. Amrabat raakte in Rotterdam op een zijspoor en heeft gekozen voor een vertrek. Club Brugge telde naar verluidt tweeënhalf miljoen euro neer voor Amrabat, die dit seizoen gaat spelen in de Champions League.

Als kampioen van België heeft Club Brugge zich geplaatst voor de groepsfase van het miljardenbal. Vorig seizoen kwam Amrabat al met Feyenoord in actie in de Champions League en dit seizoen gaat hij opnieuw de strijd aan in het grootste Europese clubtoernooi. “Dat is het mooiste wat er is, als voetballer het hoogst haalbare”, zegt Amrabat in gesprek met het clubkanaal van Blauw-Zwart. "Ik hoop op Real Madrid, Dortmund en Manchester United. Spanje, Duitsland, Engeland en België. En dan gaan wij door" aldus de aankoop met een knipoog.

"Het belangrijkste is om kampioen te worden. Ik denk dat er ook een sterk team staat, dus daar gaan we vol voor”, aldus de 22-jarige Amrabat, die zich goed heeft laten informeren over Club Brugge. "Dit is een hele mooie club, die vergelijkbaar is met Feyenoord: trouwe supporters, altijd een goede sfeer... Een echte volksclub. Ik heb natuurlijk ook een gesprek gehad met de mensen van de club en ik had er meteen heel veel zin in. Er sprak veel vertrouwen uit.”

Amrabat werd een jaar geleden door Feyenoord overgenomen van FC Utrecht voor een bedrag van vier miljoen euro. In zijn eerste seizoen in Rotterdam kwam hij tot 21 competitiewedstrijden, waarvan elf als basisspeler. Amrabat maakte dit seizoen in de voorronde van de Europa League tegen Trencin (4-0 nederlaag) een tegenvallende indruk en belandde op de tribune. Het duurde niet lang voordat hij een transferverzoek indiende en uiteindelijk voor Club Brugge tekende.