FC Utrecht verlengt met ‘publiekslieveling’: ‘Hij heeft een bepalende rol’

FC Utrecht en Mark van der Maarel zijn het eens geworden over een nieuw contract. De aflopende verbintenis van de 29-jarige verdediger is opengebroken en verlengd tot medio 2021, zo meldt de club uit de Domstad vrijdag op de clubwebsite. Dat Utrecht langer door wilde met Van der Maarel is niet verwonderlijk, daar hij aan het einde van vorig seizoen nog de David di Tommaso Trofee ontving; een publieksprijs die ieder jaar wordt uitgereikt aan de meest populaire speler.

Van der Maarel maakte in 2008 de overstap van HFC Haarlem naar FC Utrecht en debuteerde in het seizoen 2009/2010 in de hoofdmacht. Sindsdien kwam hij tot 249 officiële wedstrijden voor zijn huidige werkgever, waarvan 213 in de Eredivisie. Aanstaande zondag staat Van der Maarel voor zijn jubileumduel als VVV-Venlo op bezoek komt in de Galgenwaard.

“Mark is zowel op het veld als buiten de lijnen enorm belangrijk voor FC Utrecht”, reageert directeur voetbalzaken Jordy Zuidam. “Hij heeft met zijn ervaring en persoonlijkheid een bepalende rol in de groep. Door de jaren heen heeft hij zich bovendien ontwikkeld tot een publiekslieveling. Wij zijn er heel blij mee dat Mark zijn contract bij FC Utrecht graag wilde verlengen. Met vertrouwen in elkaar gaan we samen de toekomst tegemoet.”

Van der Maarel kan in de achterhoede van trainer Jean-Paul de Jong op meerdere posities uit de voeten. Vorig seizoen kwam de mandekker in totaal tot zes doelpunten, terwijl hij in de jaren daarvoor niet verder was gekomen dan in totaal drie doelpunten in alle competities.