‘Ajax is met afstand de beste in de competitie, maar kansen zijn er altijd’

FC Emmen won zijn eerste wedstrijd ooit in de Eredivisie verrassend van ADO Den Haag, waarna er vorige week een ruime nederlaag tegen AZ volgde. Zaterdag staat er voor de promovendus opnieuw een zware krachtmeting op de agenda, aangezien Emmen dan afreist naar Amsterdam voor het treffen met Ajax. Trainer Dick Lukkien is echter van mening dat zijn ploeg niet bij voorbaat kansloos is in de Johan Cruijff ArenA.

“Ajax is met afstand de beste ploeg in de competitie. Maar kansen zijn er altijd en daar moeten we voor gaan”, begint hij in gesprek met RTV Drenthe. De oefenmeester geeft aan dat zijn ploeg gegroepeerd zal moeten voetballen en beter zal moeten ingrijpen in bepaalde situaties dan tegen AZ: “We gaan niet met de intentie naar Amsterdam om de bus te parkeren, maar we kunnen wel ver terug worden gedrongen.”

“Dat gebeurde woensdag ook met elf Russen (Oekraïners, red.) in de play-offs van de Champions League. Of we spelers hebben die ver in kunnen zakken en de bal ver en blind naar voor kunnen schieten? Ja, die hebben we”, vervolgt hij zijn verhaal. Lukkien is echter niet van plan om al vanaf de aftrap een dergelijke tactiek te hanteren, aangezien hij met zijn ploeg vanuit een ‘constructieve manier’ wil voetballen.

De trainer is daarnaast van mening dat zijn ploeg AZ ondanks de 4-1 nederlaag beter partij bood dan VVV-Venlo vorig weekend bij Ajax deed. De Amsterdammers wonnen uiteindelijk door een late strafschop op het nippertje in Limburg: “Maar omdat het in Venlo twee minuten voor tijd nog 0-0 stond was het allemaal prachtig en geoorloofd en als je met 4-1 verliest gaan er kennelijk andere krachten spelen. Daar hou ik me echter verre van”, sluit Lukkien af.