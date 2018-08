Klopp: ‘Hij verrast zichzelf soms: ‘Wauw, ben ik echt zo goed?’’

Mohamed Salah was vorig seizoen de grote blikvanger bij Liverpool en de Egyptenaar weet ook in de huidige voetbaljaargang de ogen weer op zich gericht. The Reds hebben echter meer aanvallers die voor gevaar kunnen zorgen en Jürgen Klopp verwacht dat Sadio Mané eenzelfde soort ontwikkeling door kan maken als Salah in het afgelopen jaar liet zien.

“Hij voelt zich nu veel zekerder op dat niveau. De spelers verrassen zichzelf soms: ‘Wauw, echt? Ben ik echt zo goed?’ We moeten allemaal ons beste spel op de mat leggen en eraan wennen”, wordt de trainer geciteerd door Sky Sports. “Het heeft te maken met kwaliteiten. Wij moeten zorgen dat we dat elke week kunnen laten zien.”

“Het is niet zo belangrijk wie de doelpunten maakt, maar het was wel erg belangrijk voor ons en erg mooi voor hem dat hij dat kon in de laatste wedstrijd (Mané was maandag trefzeker in de met 0-2 gewonnen wedstrijd tegen Crystal Palace, red.)”, gaat Klopp verder. De Senegalees is momenteel samen met Sergio Agüero en Richarlison, alle drie tot nu toe goed voor drie goals, gedeeld topscorer van de Premier League en Klopp hoopt dat zijn pupil dit vast weet te houden.

“Sadio is een enorm consistente speler, de hoeveelheid werk die hij verzet is enorm. We spelen in een rare 4-5-1 opstelling waarin Sadio een middenvelder is, Bobby (Roberto Firmino, red.) ook min of meer op het middenveld speelt en Mo (Salah, red.) de spits is, hoewel hij ook een beetje op een andere positie speelt. We praten altijd over het verdedigende werk dat zij verzetten, dat is enorm belangrijk.”