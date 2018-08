‘AS Roma kan binnen 48 uur bod op Strootman verwachten’

Het is niet ondenkbaar dat Kevin Strootman AS Roma deze zomer nog verlaat. Volgens La Gazzetta dello Sport heeft Olympique Marseille serieuze interesse in de middenvelder en is men van plan om binnen 48 uur een bod uit te brengen. I Giallorossi hanteren een vraagprijs van dertig miljoen euro.

“We moeten ons versterken. We hebben Duje Caleta-Car en Nemanja Radonjic gehaald en ik kan bevestigen dat we nog op zoek zijn naar een verdedigende middenvelder”, vertelde voorzitter Jacques-Henri Eyraud donderdag. Marseille verkocht André Zambo Anguissa voor dertig miljoen aan Fulham en heeft dus een en ander te besteden.





In de winter werd de 28-jarige Strootman ook al in verband gebracht met een transfer naar Olympique Marseille. “Er zijn enkele geweldige spelers en Kevin is er daar een van. Maar we hebben niet over hem gesproken. Het is dus geen relevant thema, maar het klopt dat Strootman een van de beste spelers in Europa is”, reageerde trainer Rudi Garcia.

Strootman speelde voor Sparta Rotterdam, FC Utrecht en PSV, alvorens hij in de zomer van 2013 de overstap maakte naar het Stadio Olimpico. Roma betaalde 16,5 miljoen euro, maar die transfersom kon door variabelen oplopen tot 20,0 miljoen. Tot dusverre speelde de 41-voudig international 131 wedstrijden voor de Romeinen.