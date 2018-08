‘Pirlo is hetzelfde als Jack, ze hebben dezelfde eigenschappen’

Jack Wilshere nam deze zomer na zeventien jaar afscheid van Arsenal. De middenvelder vertrok transfervrij uit Londen en tekende bij West Ham United. Zaterdagavond keert hij voor even terug in het Emirates Stadium, want dan gaan the Hammers op bezoek bij Arsenal. Manuel Pellegrini is de manager van Wilshere en heeft veel vertrouwen in de 26-jarige linkspoot.

Voormalig trainer Sam Allardyce zei na de nederlagen tegen Liverpool en Bournemouth dat Wilshere en Mark Noble te traag zijn om met elkaar in de as te staan, maar daar is Pellegrini het niet mee eens. “Het zijn misschien niet de snelste spelers, maar als je technische voetballers nodig hebt die geen balverlies lijden, dan kunnen ze samenspelen.”

“Veel van jullie kunnen zich waarschijnlijk het Juventus van een jaar of vier, vijf geleden wel herinneren. Ze speelden met één controlerende middenvelder: Andrea Pirlo. Pirlo is hetzelfde als Jack. Hij heeft dezelfde eigenschappen als Jack. Maar ik denk dat Jack moet spelen zoals Jack”, zo wordt Pellegrini geciteerd door The Telegraph.

“Hij is geen verdedigende middenvelder die ‘op lijn’ blijft spelen. Hij is meer een middenvelder die instapt en de bal niet gaat halen tussen de verdedigers. Je moet hem vrij laten in het spel. Je moet hem de bal laten ontvangen, want dan weet je dat er wat kan gebeuren.” Wilshere tekende bij West Ham een contract tot medio 2021.