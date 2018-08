‘Barcelona ziet aanvaller op huurbasis naar Dortmund vertrekken’

Paco Alcácer gaat het seizoen afmaken in de Bundesliga. Mundo Deportivo meldt dat Barcelona en Borussia Dortmund elkaar hebben gevonden in een huurovereenkomst en dat er ook een optie tot koop in de deal zal worden opgenomen. De 24-jarige Alcácer ligt nu nog tot medio 2021 vast in het Camp Nou.

De krant meldt dat de dertienvoudig international van Spanje liever in eigen land was gebleven, maar dat Borussia Dortmund de enige partij was die in staat bleek om het volledige salaris van Alcácer over te nemen. Ook Real Betis, FC Porto en Watford zouden belangstelling hebben getoond voor de aanvaller.

Alcácer maakte in de zomer van 2016 voor dertig miljoen euro de overstap naar het Camp Nou en tekende een contract voor vijf seizoenen. Hij slaagde er echter niet in om een vaste basisplaats te veroveren; spelers als Luis Suárez, Lionel Messi, Ousmane Dembélé en Philippe Coutinho werden eerder gebruikt dan Alcácer.

Alcácer kwam bij Barcelona tot vijftien doelpunten en acht assists in vijftig wedstrijden en lijkt nu dus zijn eerste buitenlandse avontuur aan te gaan. In mei meldde Onda Cero nog dat Alcácer zijn jawoord had gegeven aan Valencia en terug zou keren in de sinaasappelstad, maar sindsdien leidden die vermeende onderhandelingen tot niets.