‘Natuurlijk zou ik graag bij PSV spelen, dat blijft een droom’

PEC Zwolle neemt het zaterdagavond op tegen PSV. Voor Clint Leemans is dit een bijzonder duel, want de middenvelder voetbalde van 2004 tot 2016 voor de Eindhovenaren en kwam tot 88 wedstrijden voor de beloften. “Ik blijf een PSV-supporter”, vertelt de linkspoot in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

“Toen ze kampioen werden, stond ik zelf ook nog op de Markt. En ik heb dinsdag nog staan juichen toen PSV in de laatste minuut van BATE Borisov won.” Leemans liet PSV twee jaar geleden achter zich voor VVV-Venlo. Hij kwam in Limburg tot 75 wedstrijden en werd in juli verkocht aan PEC.

De 22-jarige Leemans zag Ryan Thomas onlangs vertrekken naar PSV en of hij zelf ook zo’n route in gedachten heeft, daar kan hij nu nog niet veel over zeggen: “Ik moet eerst bij PEC laten zien wat ik kan, dat is voor nu het belangrijkst. Daarna zien we wel verder.”

“Natuurlijk zou ik graag ooit bij PSV spelen, dat blijft een droom. Maar als ik het niet haal, is het niet zo dat ik heb gefaald.” PEC verloor de eerste twee wedstrijden van het seizoen, maar desondanks heeft Leemans het gevoel dat men PSV ‘pijn’ kan doen. PSV staat met zes punten op een gedeelde eerste plaats.