‘ADO heeft een bod neergelegd dat we voor hem te laag vinden’

ADO Den Haag hoopt in de slotfase van de transferperiode nog een opvolger te vinden voor de naar AZ vertrokken Björn Johnsen. Vincent Vermeij staat hoog op het verlanglijstje, maar volgens technisch manager Mark-Jan Fledderus heeft de club uit de Hofstad al even niets meer van zich laten horen.

“Vorige week was er contact met ADO, maar daarna hebben we niets meer gehoord”, aldus Fledderus in een interview met TC Tubantia. “De club heeft een bod neergelegd dat we te laag vinden voor Vincent. We willen ook niet van hem af, maar voor de juiste prijs zou het mogelijk zijn. Dat geldt trouwens voor bijna alle spelers.”

“Vincent speelt op dit moment niet, dus ik begrijp heel goed dat het voor hem een optie is”, aldus Fledderus. De 24-jarige Vermeij maakte in de zomer van 2016 de overstap van De Graafschap naar Heracles Almelo. Hij tekende tot medio 2019 met een optie op een extra jaar en maakte tot dusverre 12 doelpunten in 42 wedstrijden voor de Tukkers.

Of Heracles nog een poging gaat doen om Thomas Bruns te strikken, daar is Fledderus niet over uit. Hij noemt het ‘een lastig verhaal’: “Omdat hij een dure speler is en nog een contract heeft tot 2021. Je weegt dan af: hebben we nog een middenvelder nodig? Een speler van het kaliber Bruns zet je niet op de bank en Mo Osman en Lerin Duarte doen het uitstekend. Daar komt het kostenaspect bij.” Bruns mag (tijdelijk) vertrekken bij Vitesse.