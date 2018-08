KNVB is ‘niet ontevreden’ over VAR: ‘Maar we zijn er nog niet’

De Eredivisie is sinds dit seizoen begonnen met de hulp van videoscheidsrechters. Hiernaast is de video assistent referee, kortweg VAR, actief bij de duels in de play-offs en bij een deel van de wedstrijden in de KNVB-Beker. De VAR is inmiddels een aantal keer ingezet en leidt tot de nodige discussie, weet ook Dick van Egmond.

De scheidsrechtersbaas zegt in het Algemeen Dagblad dat hij tot dusverre ‘niet ontevreden’ is: “In de eerste speelronde waren er twee terechte ingrepen van de VAR. In speelronde twee waren er drie ingrepen. Dat zijn goede cijfers. Maar we houden niemand de hand boven het hoofd hoor, we zijn er nog niet.'”

Peter van Ooijen had in het duel met Ajax eigenlijk rood moeten krijgen na een charge op Frenkie de Jong, maar kreeg niet eens een gele kaart. ‘Een blunder’, aldus Van Egmond. De treffer van Martin Samuelsen werd vanwege een overtreding op Nicolás Tagliafico wel terecht afgekeurd en ook kreeg Ajax volgens Van Egmond een terechte strafschop.’

De aanwezigheid van de VAR zou ertoe kunnen leiden dat scheidsrechters meer afwachtend worden in hun beslissingen en het oordeel overlaten aan de VAR. “Dat is iets waar we scherp op zijn in Zeist. Als een scheidsrechter ‘gaat leunen’, dan heeft hij een probleem. Een arbiter moet fluiten alsof er helemaal geen VAR aanwezig is”, besluit Van Egmond.