‘Dit levert Feyenoord en Amrabat gezichtsverlies op’

Sofyan Amrabat tekent waarschijnlijk vrijdag een contract bij Club Brugge. De middenvelder voelde volgens Valentijn Driessen ‘geen vertrouwen’ meer van Giovanni van Bronckhorst en ‘een opeenstapeling van irritaties’ heeft uiteindelijk tot het einde van de samenwerking geleid. Driessen is kritisch op de Marokkaan.

De verslaggever van De Telegraaf vergelijkt de situatie van de 22-jarige Amrabat met die van Donny van de Beek. De Ajacied verloor eveneens zijn plekje bij de eerste elf, maar is ‘de strijd’ aangegaan, terwijl Amrabat er volgens de columnist niet in is geslaagd om ‘zijn frustratie opzij te zetten’.

“Van Sofyan zou je meer Nordin verwachten, zijn negen jaar oudere broer die zich nergens in Europa neerlegde met een plaats op het tweede plan en zich overal naar plan één knokte. Sofyan heeft z’n kansen gehad, speeltijd gekregen in de Champions League, zich bij het Marokkaanse elftal gespeeld, een WK meegemaakt, maar zijn belofte in Rotterdam niet ingelost”, aldus Driessen.

Het huwelijk tussen Feyenoord en Amrabat was ‘gedoemd te mislukken’, aldus Driessen. “Het levert beide partijen gezichtsverlies op terwijl de Eredivisie helaas weer een talentvolle voetballer uit eigen opleiding op te jonge leeftijd aan het buitenland verliest. Hopelijk blijft Van de Beek nog even behouden.” Feyenoord ontvangt naar verluidt tweeënhalf miljoen euro aan de verkoop van Amrabat.