NEC maakt einde aan transfersoap van topscorer van MVV

Jonathan Okita heeft alsnog zijn gewenste transfer gevonden. Zaakwaarnemer Jean-Christophe Bury bevestigt tegenover De Limburger dat NEC en MVV Maastricht een akkoord hebben bereikt over een transfersom. De aanvaller moet zelf nog wel tot een vergelijk zien te komen met de Nijmegenaren.

“Het verloopt allemaal goed”, aldus Bury. De 21-jarige Okita heeft een deel van de medische keuring al achter de rug en dus lijkt het een kwestie van tijd voordat hij zich speler van NEC mag noemen. De Duitser, die ook over een Frans paspoort beschikt, speelde voor Tubize, Standard Luik, Roeselare en Saint Gillis alvorens hij in de zomer van 2017 bij MVV terechtkwam.

De rechtsbuiten kwam in De Geusselt tot 19 doelpunten en 8 assists in 39 wedstrijden en hoopte na één seizoen te vertrekken. Hij kwam niet opdagen bij de eerste training, ontbrak bij het schieten van de elftalfoto en meldde zich later ook niet bij de medische staf om zich te laten behandelen aan zijn enkel, vertelde trainer Ron Elsen vorige week woensdag.

“Natuurlijk. Dit is niet makkelijk. De topscorer van vorig seizoen komt niet opdagen. Maar ik focus me op de spelers die er wel zijn”, aldus Elsen. Bij NEC zou Okita de twaalfde aanwinst van deze zomer moeten worden. De club van trainer Jack de Gier versterkte zich eerder met onder anderen Tom Overtoom, Brahim Darri, Gino Coutinho, Rens van Eijden en Joey van den Berg.