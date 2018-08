Van de Beek erkent: ‘Ik zit niet in de makkelijkste periode’

Donny van de Beek mocht woensdag weer eens in de basis starten bij Ajax en speelde een uitstekend duel. Hij werd tegen Dynamo Kiev (3-1) verkozen tot man van de wedstrijd en werd in de slotfase getrakteerd op een publiekswissel. Van de Beek erkent in De Telegraaf dat hij niet in ‘de makkelijkste periode’ zit.

“Mentaal is het zwaar. Maar ook dat hoort er af en toe bij. Het kan niet alleen maar hosanna zijn. Er zijn ook mindere momenten en daar moet je je doorheen knokken.” Of het terecht is dat Van de Beek soms niet speelt, laat hij aan anderen om te ‘bepalen’: “Daar is genoeg over gezegd. Soms ben je het ermee eens, soms niet. Ik moet gewoon zorgen dat ik me terug knok, me vanaf nu van mijn beste kant laat zien, zorgen dat de trainer voor mij kiest.”

Van de Beek werd bij zijn wissel bedankt door het Ajax-publiek. Dat doet hem goed, vertelt hij: “Als het publiek zó massaal je naam zingt, bezorgt dat je wel kippenvel. In een moeilijke tijd geeft dat een boost. Net als het feit dat ik in de voorselectie van Oranje zit.” Met Ajax neemt Van de Beek het zaterdag op tegen FC Emmen.

Twee dagen later vliegen de Amsterdammers naar Kiev voor de tweede ontmoeting in de play-offronde van de Champions League. Van de Beek benadrukt dat Ajax er door de zege goed voorstaat, maar dat ‘felicitaties’ niet op hun plaats zijn: “Het zal vast zwaar worden in Kiev, maar natuurlijk mogen we dit niet meer weggeven”, vertelt hij tot slot aan het Algemeen Dagblad.