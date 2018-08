Larsson valt tegen bij Feyenoord: ‘Hij heeft niets laten zien’

Sam Larsson kostte Feyenoord naar verluidt ongeveer zeven miljoen euro, maar de aanvaller heeft dat prijskaartje nog niet echt waar kunnen maken. De Zweed presteert wisselvallig en Willem van Hanegem stelt dat hij ‘niets’ heeft laten zien’. “Toen Feyenoord hem haalde, zag ik het wel zitten.”

De linksbuiten had uitgeblonken bij sc Heerenveen. In 98 wedstrijden kwam hij tot 23 doelpunten en 30 assists en dus leek de stap naar Feyenoord een logische, maar Larsson heeft moeite om aan de verwachtingen te voldoen. “Hij heeft niets laten zien. Hij zoekt graag de combinatie, maar dat is bij Feyenoord niet bepaald de huisstijl”, aldus Van Hanegem in het Algemeen Dagblad.





“Kuipvrees, daar lijkt het wel op bij Larsson”, vult voormalig rechtsbuiten Ruben Schaken aan. “Hij lijkt aangekomen bij een kruispunt. Nu moet hij het laten zien. Lukt dat, dan wint hij het publiek voor zich. Lukt dat niet, dan wordt het een moeilijk verhaal voor hem. En dat is jammer, want hij kan echt voetballen. Ja, het is vijf voor twaalf voor Larsson.”

Mario Been denkt eveneens dat de 25-jarige Larsson te maken heeft met ‘Kuipvrees’: “De invloed van de Kuip, die valt met geen pen te beschrijven. Larsson zal het snel moeten laten zien”, aldus de ex-trainer van Feyenoord, die nog wel ‘vertrouwen’ heeft in een positieve afloop van de samenwerking tussen club en speler. “Want je kunt mij niet wijs maken dat hij niet meer kan voetballen.”