‘Neef van Sheikh Mansour bood 2,4 miljard euro voor Liverpool’

Manchester City is in handen van Sheikh Mansour en zijn neef had er ook wel oren naar om een club in de Premier League over te nemen. Sheikh Khaled Bin Zayed Al Neyahan informeerde volgens de Daily Mail eerder dit jaar naar de mogelijkheden om grootaandeelhouder te worden van Liverpool.

Sheikh Khaled meldde zich eind vorig jaar én in het begin van dit kalenderjaar bij de eigenaren van Liverpool en bracht een bod van 2,4 miljard euro uit. Liverpool heeft tegenover de krant bevestigd dat er onderhandelingen zijn gevoerd, maar dat die nooit een finaal stadium hebben bereikt. De grootaandeelhouders Michael Gordon en John W. Henry hebben Sheikh Khaled dan ook nooit persoonlijk ontmoet.

Gordon en Henry van Fenway Sports Group zijn al tijden op zoek naar financiële hulp om Liverpool zo meer slagkracht mee te geven in de Premier League, maar ontkenden in januari in een statement dat the Reds te koop stonden. De club van manager Jürgen Klopp is sinds oktober 2010 in het bezit van de Amerikaanse Fenway Sports Group.

De investeringsmaatschappij kocht de aandelen voor circa 335 miljoen euro en zou nu een prijskaartje van 1 miljard euro aan de club hebben gehangen, hoewel men formeel dus ontkent dat de aandelen beschikbaar zijn. Sheikh Khaled maakt deel uit van de Al Nahyan-familie, een van de zes heersende families over de Verenigde Arabische Emiraten.