De Jong hoopt carrière weer te lanceren: ‘Het is een triest verhaal’

Siem de Jong rondde donderdag zijn huurtransfer naar Sydney FC af. De middenvelder heeft sinds zijn terugkeer bij Ajax weinig potten kunnen breken en hoopt in Australië weer voldoende aan voetballen te komen. Leo Driessen vindt het jammer dat De Jong zijn plek in Amsterdam zo snel is kwijtgeraakt.

De commentator vindt de situatie van de 29-jarige De Jong ‘een triest verhaal’: “Hij is een voorbeeldige voetbalprof. Hij heeft ongelooflijk hard gewerkt om in het eerste van Ajax te komen. Toen De Jong een vaste waarde werd, werd Ajax vier keer kampioen”, aldus Driessen bij FOX Sports.

De Jong speelde zes interlands en verdiende in de zomer van 2014 een transfer naar Newcastle United, dat bijna negen miljoen euro voor hem betaalde. Hij slaagde mede door blessureleed niet in Engeland en na een huurperiode bij PSV keerde De Jong vorig jaar zomer terug bij Ajax.

“Door blessureleed is het helaas misgegaan en minder geworden”, aldus Driessen. “Ik hoop dat hij het in Australië op kan pakken. Ajax denk ik ook. Misschien kan De Jong het laatste contractjaar nog iets betekenen.” De Jong speelde tot dusverre 268 wedstrijden voor Ajax en daarin kwam hij tot 85 doelpunten en 52 assists.