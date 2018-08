Parlour: ‘Hij geeft de bal snel weg en moet ook veel dynamischer zijn’

Arsenal kreeg in de eerste twee speelronden van de Premier League vijf doelpunten om de oren. Unai Emery wil daarom meer zekerheden inbouwen in zijn elftal en het is de bedoeling dat Granit Xhaka in ieder geval voor de verdediging blijft spelen. Voormalig middenvelder Ray Parlour plaatst daar zijn vraagtekens bij.

De 45-jarige Engelsman vertelt in the Sun dat hij de twintig jaar jongere Xhaka eigenlijk niet goed genoeg vindt: “Xhaka heeft de neiging om de bal snel weg te geven en als het kan, moet hij ook veel dynamischer zijn. Hij moet er echt mee leren omgaan dat hij de bal in deze zone van het veld ontvangt”, aldus Parlour.

De voormalig international stelt dat spelers als Mattéo Guendouzi en Lucas Torreira ‘energieker of dynamischer’ zijn: “Als hij zijn werk niet doet, dan zal Emery hem eraf halen. Dat heeft hij al laten zien toen hij Xhaka tegen Chelsea in de rust wisselde. En met Torreira denk ik dat hij vroeg of laat zijn plaats verliest.”

Xhaka kwam in de zomer van 2016 over van Borussia Mönchengladbach en speelde sindsdien 96 wedstrijden in het eerste. Daarin kwam hij tot 7 doelpunten en 11 assists. De linkspoot staat vaak op één middenveld met onder anderen Aaron Ramsey, die zijn contract nog altijd niet heeft verlengd. “Hij maakt zich geen zorgen over zijn contractsituatie, hem kennende. Hij wacht gewoon op zijn kans”, weet Parlour.