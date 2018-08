Besiktas maakt belangrijke uitgoal; Dudelange stunt opnieuw

Besiktas lijkt goede zaken te hebben gedaan in de play-offronde van de Europa League. De Zwarte Adelaars hielden Partizan Belgrado op een gelijkspel en hebben een belangrijk uitdoelpunt te pakken: 1-1. Tegelijkertijd schreef F91 Dudelange een nieuw hoofdstuk bij aan het eigen sprookjesboek, want op eigen veld werd CFR Cluj met 2-0 verslagen. Nog nooit kwalificeerde een club uit Luxemburg zich voor de poulefase, maar Dudelange is daar nu dus heel erg dichtbij.

Partizan Belgrado - Besiktas 1-1

Besiktas begon zonder Nederlanders aan het duel in Servië, want Jeremain Lens en Ryan Babel ontbraken vanwege blessureleed in de selectie. Na veertien minuten kwam de thuisploeg op voorsprong via Ricardo Gomes, maar een minuut later had Besiktas de stand weer gelijkgetrokken: Tolgay Arslan kopte raak na een voorzet van Ricardo Quaresma. Vijf minuten voor de onderbreking waren de Turken dicht bij een tweede treffer toen Cyle Larin uit een hoekschop van Quaresma rakelings naast kopte. In de tweede helft werden er nauwelijks grote mogelijkheden meer gecreëerd. Gökhan Gönül was na 81 minuten dicht bij met een kopbal, maar hij mikte uit een hoekschop van Caner Erkin naast.

Lees hier ons verhaal over sensatieclub F91 Dudelange uit Luxemburg.

F91 Dudelange - CFR Cluj 2-0

F91 Dudelange deed in eigen huis uitstekende zaken gedaan door Cluj met 2-0 te verslaan. In de eerste helft konden de Luxemburgers niet tot scoren komen, maar na de thee was het wel raak voor de stuntploeg. Halverwege de tweede helft maakte aanvaller David Turpel de openingstreffer door te profiteren van weifelend optreden van de Roemeense defensie. Tien minuten voor tijd was het Giedrius Arlauskis die een eigen doelpunt produceerde, aangezien de bal bij een vrije trap via de paal en het hoofd van de doelman in het net belandde.