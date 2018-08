Van Wolfswinkel is goud waard met dubbelslag; Trencín is morele verliezer

FC Basel bleek in de derde voorronde te sterk voor Vitesse en heeft nu ook Apollon Limassol bijna van zich afgeschud. In de eerste ontmoeting was de topclub uit Zwitserland dankzij een dubbelslag van Ricky van Wolfswinkel met 3-2 te sterk voor het bezoek uit Cyprus. AS Trencín remiseerde eerder op de avond met 1-1 tegen AEK Larnaca en Zenit Sint-Petersburg staat met anderhalf been in de groepsfase, na een 3-1 overwinning op Molde FK.

FC Basel - Apollon Limassol 3-2

Het Basel van Marcel Koller kende een droomstart, want binnen zeven minuten stond het 1-0. Na een aanval lag de bal opeens voor de voeten van Van Wolfswinkel en de spits kon middels een dropkick van dichtbij afronden. De gastheer kreeg kansen om de marge te verdubbelen, maar Raoul Petretta stuitte op Bruno Vale, een kopbal van Éder Balanta trof de lat en ook Fabian Frei slaagde er niet in om te scoren. In de tweede helft gaf Basel de voorsprong weg. De eerste poging tussen de palen van Apollon, van Anton Maglica, leverde een doelpunt op en na 53 minuten werd het via Papoulis 1-2. Toch zou RotBlau een blamage voorkomen, want Van Wolfswinkel knikte uit een hoekschop raak en een kopbal van Eray Cömert betekende de 3-2.

AS Trencín - AEK Larnaca 1-1

Trencín rekende over twee wedstrijden met 5-1 af met Feyenoord, maar van Larnaca wist men in de eerste ontmoeting niet te winnen. Het team van Ricardo Moniz begon met de Nederlanders Aschraf El Mahdioui en Joey Sleegers in de basis en de trainer zag zijn elftal tien minuten na de pauze op voorsprong komen door toedoen van Sleegers. De Slowaken wisten die voorsprong echter niet met succes te verdedigen in Zilina, want Acorán Barrera tekende na een uur voor de gelijkmaker. Sleegers werd na tachtig minuten naar de kant gehaald en Desley Ubbink viel drie minuten later in voor Abdul Zubairu. Bij de opponent bleef Hector Hevel negentig minuten staan.

Zenit Sint-Petersburg - Molde FK 3-1

De bezoekers van Ole Gunnar Solskjaer leken op weg naar een stunt in de Krestovsky Arena. Drie minuten voor de pauze scoorde Eirik Hestad na een counter de 0-1. Zenit had via Sebastián Driussi eerder de paal geraakt. Na de pauze stelden de Russen orde op zaken: Artem Dzyuba kopte na 71 minuten de gelijkmaker tegen de touwen en via een rebound van kompaan Anton Zabolotny werd het tien minuten voor tijd 2-1. Het team van Sergei Semak maakte er in de blessuretijd ook nog 3-1 van via Mihaj Mevlija en lijkt zich derhalve te kunnen verheugen op ten minste zes extra wedstrijden in de Europa League.