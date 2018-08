Balotelli weigert excuses aan te bieden: ‘Ze moeten mij ook begrijpen’

Mario Balotelli heeft via de kanalen van OGC Nice tekst en uitleg gegeven over de transfersoap de afgelopen weken. De spits werd hevig in verband gebracht met een overgang naar onder meer Olympique Marseille, maar de Italiaan laat weten dat een goed gesprek met trainer Patrick Vieira hem heeft doen besluiten actief te blijven voor les Aiglons.

“Toen we vorig jaar stopten, was het mijn intentie om te vertrekken. De president en de club wisten dat. Maar ik heb toch besloten een jaar te blijven. Het is mijn keuze, niemand zegt mij wat ik moet doen. Ik doe wat ik voel en ik doe wat ik wil. Ik respecteer iedereen, maar de uiteindelijke keuze over mijn loopbaan is de mijne. Ik heb mensen die mij advies geven, maar ik hak de knoop zelf door”, aldus Balotelli.

“Ik ben gebleven, omdat ik dat prefereerde. Ik had vijf concrete voorstellen. Ik wacht, wacht, wacht, wacht en uiteindelijk besloot ik te blijven. Maar ik garandeer je: ik had makkelijk kunnen vertrekken. Ik heb met de president en Patrick gesproken, hun voorstel was goed. De komst van Patrick heeft tachtig procent van mijn besluit veranderd. Ik zei tegen mijn zaakwaarnemer: ‘Laten we nog een jaar doen.’”

Balotelli weigert zijn excuses aan te bieden aan de fans van Nice en Marseille, die een hekel hadden aan alle speculatie. “Ik kijk naar mijn eigen loopbaan en om eerlijk te zijn pieker ik niet over wat de fans zeggen. Het is een onderdeel van mijn werk, daar kan ik niet zoveel aan doen. Ik begrijp hun gedachten, maar ze moeten mij ook begrijpen. Bijvoorbeeld: Nice speelt niet in Europa, Marseille wel. Dat is ook waarom ik dat heb overwogen.”