Klopp sprak Wijnaldum aan: ‘Dat gebeurde te vaak volgens hem’

Liverpool heeft deze zomer met Naby Keïta, Fabinho en Xherdan Shaqiri drie veldspelers van aanzienlijke kwaliteit gehaald en de aanwinsten zouden voor een veranderende status van Georginio Wijnaldum bij the Reds teweeg kunnen brengen. Wijnaldum zegt op de site van Liverpool dat hij echter nog steeds het volle vertrouwen geniet van manager Jürgen Klopp.

Wijnaldum laat weten dat de Duitser dit seizoen meer van hem verlangt. “Hij zei dat ik meer betrokken moet zijn in het spel dit seizoen. Ik was vaak niet betrokken genoeg en daardoor was het 'makkelijker' voor mij om een slechte wedstrijd te spelen. Dat gebeurde te vaak volgens hem. Hij was ook heel erg bezig met de nummer zes, terwijl mijn hoofd stond naar de nummer acht!"

“Maar Klopp zei dat dat ook de volgende stap is: dat je op meerdere posities kan spelen, omdat je de kwaliteiten hebt en het team zodoende kan helpen. Ik praat veel met hem en hij maakt me bewust van wat ik allemaal moet doen om een betere speler te worden en om de volgende stap te maken”, aldus de Oranje-international, die de nieuwe aanwinsten met open armen ontvangt.

“De concurrentiestrijd is er, vooral aan het begin van het seizoen. Iedereen wil spelen, iedereen is fit en fris, dus iedereen vecht voor zijn plek. En dat is goed. Dat past Liverpool goed. Als je naar andere grote clubs als Manchester City, Manchester United of Chelsea kijkt, dan zie je ook dat ze meerdere spelers voor één positie hebben. Het houdt iedereen scherp.”