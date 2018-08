‘Mijn beste wedstrijden voor Ajax speel ik uit, ik geniet daarvan’

Ajax won woensdagavond in eigen huis met 3-1 van Dynamo Kiev en zette zo een flinke stap richting de groepsfase van de Champions League. De Amsterdammers kunnen het klusje volgende week dinsdag in Oekraïne klaren en een gelijkspel of een kleine nederlaag is al genoeg om het miljardenbal te bereiken. Doelman André Onana weigert echter zich al rijk te rekenen.

“Het is nog steeds fifty-fifty. We hebben goed werk verricht, maar dat moeten we zo snel mogelijk vergeten. We moeten beter en beter worden. Wel ben ik tevreden met wat we hebben laten zien”, laat hij weten aan Ajax TV. De sluitpost genoot van de sfeer in de Johan Cruijff ArenA tijdens het treffen met Dynamo: “Het was fantastisch. Kijk, iedereen wil Europees voetbal spelen. Het zijn de mooiste wedstrijden ter wereld. Niet alleen voor jonge spelers, maar iedere speler wil het op deze manier hebben.”

“Dus het was geweldig. Als de ArenA vol zit, lijkt het alsof je een man extra hebt. Dat is fantastisch”, vervolgt hij zijn verhaal. De fans van Dynamo zullen er volgende week alles aan doen om in de Oekraïense hoofdstad eenzelfde sfeer neer te zetten. Onana is echter niet van plan om zich daar door te laten intimideren: “Voor mij maakt het eigenlijk niks uit. Mijn beste wedstrijden speel ik uit, want ik vind het heerlijk als mensen tegen me zijn. Ik geniet daarvan. Ik voel me professioneler, ik voel me sterker”, legt hij uit.

Als Ajax stand weet te houden in het Olympisch Stadion van Kiev bereikt het na drie seizoenen afwezigheid weer eens de groepsfase van het miljardenbal. Wat Onana betreft is dat dan ook een van de belangrijkste doelstellingen van dit seizoen: “Het halen van Champions League betekent heel veel voor ons. Het is wat iedereen wil. Het team, de club, de fans, de stad. Maar we zijn er nog niet. Wat het voor mij zou betekenen? Die vraag beantwoord ik als we het hebben gehaald. Ik wil niet dat er dingen fout gaan.”