Chelsea getipt: ‘Maar ik geloof niet dat veel mensen zo denken momenteel’

Velen zien Manchester City en Liverpool als de grootste kanshebbers om de Engelse landstitel dit seizoen te veroveren, maar Ashley Cole is van mening dat ook Chelsea een gooi mag doen naar het landskampioenschap. De voormalig back van the Blues, tegenwoordig actief bij Los Angeles Galaxy, denkt dat de ploeg van Maurizio Sarri kan verrassen.

“Ze moeten vechten voor de titel, maar ik geloof niet dat veel mensen zo denken momenteel. Zes punten uit twee wedstrijden is een fantastische start, nu moeten ze doorgaan”, zegt de ervaren Engelsman in gesprek met ESPN. Cole ziet dat Arsenal, zijn andere voormalig werkgever in de Premier League, nog moet groeien en vertrouwen moet tanken.

“Bij Arsenal is er ook een nieuwe manager (Unai Emery, red.), maar in de eerste wedstrijden (tegen Manchester City en Chelsea, red.) hebben ze het moeilijk gehad. Lastige duels, dus ik denk dat ze vanaf nu punten gaan pakken. Ik ben ook gewend om Wenger in een lange jas langs de kant te zien, nu is dat anders”, lacht Cole. “Maar tijden veranderen. En het was ook tijd voor verandering.”

“Ze hebben een nieuwe manager en een nieuwe filosofie. Ik denk dat het nog wel een beetje tijd vergt, want hij moet ervoor zorgen dat alle spelers goed samengaan. Om een nieuwe filosofie over te brengen: dat gaat echt niet meteen goed gaan”, besluit Cole. Arsenal speelt zaterdag thuis tegen West Ham United en Chelsea gaat zondag op bezoek bij Newcastle United.