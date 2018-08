‘Ik kom van Ajax, dus ik heb zeker de kwaliteiten om betaald voetbal te spelen’

Adham El Idrissi gaat aan de slag bij Telstar. De aanvaller, die jarenlang in de jeugdopleiding van Ajax speelde, heeft bij een stage de technische staf van de club uit de Keuken Kampioen Divisie overtuigd. El Idrissi is mede door de inmenging van Mister Ajax Sjaak Swart in Velsen-Zuid verzeild geraakt.

Trainer Mike Snoei gaf enkele dagen geleden al aan dat Swart El Idrissi de goede richting heeft opgeduwd. “Een jongen die in de jeugd van Ajax zat. Op verzoek van Sjaak Swart heb ik hem al een aantal dagen op proef. Het is een spits. Type Ryan Seager. Wij hebben graag de posities dubbel bezet. Eerst kijken of het ons bevalt en of het Adham bevalt, want Telstar is geen Ajax.”

De samenwerking is goed bevallen en El Idrissi mag zich weer opmaken voor profvoetbal, nadat hij een jaar lang actief was bij De Dijk. “Sjaak heeft met de trainer gesproken en heeft de trainer proberen te overtuigen", vertelt El Idrissi aan NH Nieuws. "Mike Snoei vond het leuk en aardig dat Sjaak dat allemaal zei, maar wilde dat ook van mijzelf horen. Want hij geloofde mij niet op mijn puppy-ogen."

“Ik heb uitgelegd wat mijn doelen zijn en wat ik wil nastreven”, vervolgt El Idrissi. “Ik ben uit het profwereldje gestapt en ging voetballen bij De Dijk. Maar dat is voor mijn kwaliteiten toch iets te laag. Ik kom van Ajax, dus dat betekent dat ik zeker de kwaliteiten heb om betaald voetbal te spelen”, besluit de 21-jarige aanvaller.