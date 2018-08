‘Ronaldo zei toen: ‘Baas, te veel water kan de planten doodmaken’’

Giovanni Mauri was als fitnesstrainer werkzaam bij Parma, Paris Saint-Germain, Chelsea, AC Milan en Bayern München. Ook heeft de Italiaan enkele jaren bij Real Madrid gewerkt en in gesprek met Tuttosport zegt de coach dat hij bij de Koninklijke zijn meest indrukwekkende pupil heeft meegemaakt: Cristiano Ronaldo.

“Van de zeven Ballon d’Or-winnaars met wie ik heb gewerkt, en acht als je Paolo Maldini meerekent, want hij had er één moeten winnen, was Cristiano de krachtigste. Zijn acceleratie is ongelooflijk. Hij kan van 0 naar 34 kilometer per uur in een paar seconden. Cristiano is een kampioen, zowel in fysiek als mentaal opzicht. Hij is alert op alle signalen die zijn lichaam geven.”

“Hij begrijpt wat zijn lichaam hem vertelt, een echte sportman die zichzelf tot in de perfectie kent. Hij is bijna zijn eigen personal trainer. Ik weet nog dat hij zich een keer tot mij richtte en zei: ‘Baas, te veel water kan de planten doodmaken.’ Hij voelde aan dat de belasting op dat moment te veel was voor hem. Jezelf op deze manier kennen, is een grote kwaliteit. Maldini had dat ook.”

“Zijn arbeidsethos is gebaseerd op drie aspecten: toewijding, strijdlust en een goed humeur. Om als jonge speler je spel te verbeteren, moet je hem aan het werk zien. Hij doet alles met een lach, nooit met desinteresse. Om twee uur 's nachts, na een Champions League-duel, niet in de auto naar huis rijden, maar op het trainingscomplex blijven en jezelf behandelen met cryotherapy: hij is uniek.”