‘Ooit belde ik de KNVB, nu heet-ie Asensio en speelt bij Real Madrid’

FC Twente heeft deze zomer Ted van Leeuwen aangesteld als technisch directeur en de sportbestuurder heeft de afgelopen weken veel nieuwe spelers mogen verwelkomen bij de Tukkers. Van Leeuwen laat in gesprek met Voetbal International weten dat er altijd wel iets is wat een speler anders maakt dan alle anderen: “Er is altijd iets wat je opvalt.”

“Ooit zat ik ergens op de tribune, toen er een rossige jongen inviel: Kevin De Bruyne. Ik stond op het punt weg te gaan, maar de manier waarop hij het veld inliep, intrigeerde al. Hij had nog geen bal geraakt. Soms is het dát, gewoon de manier waarop een speler het veld betreedt", aldus Van Leeuwen, die stelt dat de wijze van voortbewegen van de Belgische middenvelder zijn aandacht trok.

“Zoals Klaas-Jan Huntelaar scoorde tegen Standard Luik, bij de eerste paal, buitenkant voet, zo deed-ie dat als kind al. Bij Dries Mertens was het zijn eerste aanname, die zag ik bij Denderleeuw spelen, op het derde niveau. Er valt je iets op en dat is het begin, dan ga je zo'n jongen volgen. Wat altijd meehelpt, is een achtergrond bij een topclub.”

Van Leeuwen zegt dat hij bijna Marouane Fellaini had gestrikt toen hij werkzaam was bij AGOVV. “Die liep bij de amateurs, alleen was Standard me net voor. Kennis van de markt, die maakt verschil. Ooit belde ik de KNVB. Bij Real Mallorca liep ene Marco Willemsen. Ik zou er maar eens achteraan gaan. Nu heet-ie Asensio en speelt bij Real Madrid.”