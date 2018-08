‘Gastón Pereiro heeft slechts één minuut langer nodig dan Hakim Ziyech’

In 'Feiten op Tafel' schuift Opta-analist Joris van den Ban ditmaal aan om de statistieken van Gastón Pereiro onder de loep te nemen. Doet coach Mark van Bommel er volgens de cijfers goed aan hem op nummer tien te positioneren en hoeveel goals en assists mogen we dit voetbaljaar van hem verwachten in de Eredivisie?