Cocu neemt afscheid van Braziliaans international na deal van 12,5 miljoen

Josef de Souza verlaat Fenerbahçe, zo maakt de Turkse grootmacht donderdagmiddag bekend via de officiële kanalen. De Braziliaanse middenvelder maakt de overstap naar het Saudisch Al Ahli, waar hij zijn handtekening heeft gezet onder een driejarig contract. Met de transfer van de 29-jarige middenvelder is naar verluidt 12,5 miljoen euro gemoeid.

Door zijn vertrek komt er voor Josef een einde aan drie jaar Fenerbahçe. De controlerende middenvelder werd in 2015 door de werkgever van Phillip Cocu voor acht miljoen euro opgepikt bij São Paulo en kwam in de afgelopen seizoenen tot 136 wedstrijden namens in Turkse dienst, waarin hij goed was voor 16 doelpunten en 6 assists.

Josef, drievoudig international van de Goddelijke Kanaries, is na Giuliano (Al-Nassr) en Fernandão (Al-Wahda) de derde Braziliaan die deze zomer van Fenerbahçe naar Saudi-Arabië verkast. Tegenover hun vertrek staat de komst van onder meer Michael Frey, Berke Özer, Baris Alici, Islam Slimani, Ferdi Kadioglu en André Ayew.