‘NAC informeert naar Ajacied met vertrekwens na bericht uit Manchester’

NAC Breda kreeg woensdag te horen dat Arijanet Muric vanwege de blessure van Claudio Bravo terug moet keren naar Manchester City, waardoor de Brabanders op zoek moeten naar een nieuwe doelman. De kans is aanwezig dat NAC daarvoor bij Ajax uit gaat komen, aangezien Benjamin van Leer naar verluidt hoog op het verlanglijstje staat.

BN DeStem weet donderdagmiddag namelijk te melden dat technisch directeur Hans Smulders al bij de zaakwaarnemer van de doelman heeft geïnformeerd naar de mogelijkheden om Van Leer, al dan niet op een tijdelijke basis, over te nemen. De 26-jarige sluitpost zou zelf niet afwijzend tegenover een vertrek uit de Johan Cruijff ArenA staan, aangezien hij ook dit seizoen weer met Kostas Lamprou moet uitvechten wie de tweede doelman achter André Onana zal worden en inmiddels lijkt te zijn afgezakt naar de derde plek in de pikorde.

Ajax nam Van Leer een jaar geleden voor naar verluidt zeven ton over van Roda JC Kerkrade en de doelman speelde tot nu toe slechts één officieel duel voor de Amsterdammers. De keeper liep eind vorig jaar wel een zware kruisbandblessure op, die hem vervolgens geruime tijd aan de kant hield. Hiervan is hij inmiddels echter weer hersteld en zou hij bij NAC meteen onder de lat plaats kunnen nemen.

Naast Van Leer is de transfervrije Theo Zwarthoed overigens ook in beeld in het Rat Verlegh Stadion. Hij zou in aanmerking komen voor de rol van tweede keeper als NAC erin slaagt om Van Leer aan te trekken. Robbin Ruiter, die momenteel onder contract staat bij Sunderland, Feyenoord-doelman Kenneth Vermeer en de clubloze Piet Velthuizen worden eveneens in de wandelgangen genoemd als kandidaten, maar zij zijn nog niet door NAC benaderd.