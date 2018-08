'Met de VAR had Bayern ook twee Champions League's meer gehad'

Paulinho heeft Barcelona deze zomer na één seizoen alweer verlaten, nadat de Braziliaan voor veertig miljoen euro overkwam van Guangzhou Evergrande. De Chinese club huurt de middenvelder de komende voetbaljaargang en neemt de international vervolgens definitief over. Barcelona heeft na het vertrek van Paulinho snel gehandeld en Arturo Vidal als opvolger binnengehengeld.

De Chileense middenvelder is voor minimaal achttien miljoen euro overgekomen van Bayern München, waar hij drie jaar heeft gespeeld. De 31-jarige Vidal was enkele keren dicht bij het winnen van de Champions League, maar in de afgelopen drie seizoenen bleek geen enkele club beter te zijn in Europees verband dan Real Madrid.

In gesprek met Mundo Deportivo zegt de honderdvoudig international dat hij nog altijd ambities heeft om het miljardenbal te winnen. “Mijn favoriete prijs is de Champions League. Ik weet dat Barcelona die enkele keren heeft gewonnen, maar ik wil het nu ook winnen. Met de VAR had Bayern ook twee Champions League’s meer gehad”, aldus Vidal.

De UEFA denkt er momenteel over na om de VAR in te zetten bij Champions League-wedstrijden. Volgens the Times overweegt men het hulpmiddel vanaf dit seizoen, vanaf de kwartfinales, in te zetten. De wijze waarop de VAR is ingezet tijdens het WK en ook het succes van de videoscheidsrechter aldaar zou de UEFA hebben overtuigd.