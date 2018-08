‘Als je zo’n team wil bouwen, zijn Özil en Mkhitaryan niet de juiste spelers’

Unai Emery werd eerder deze zomer bij Arsenal gepresenteerd als de opvolger van Arsène Wenger, maar de start van de Spaanse manager in de Premier League laat vooralsnog te wensen over. The Gunners verloren hun eerste twee wedstrijden van het nieuwe seizoen en dat Manchester City en Chelsea de tegenstanders waren in die duels verzacht de pijn maar deels. Paul Merson vraagt zich dan ook af of Arsenal wel de juiste selectie heeft voor de tactiek die Emery voor ogen heeft.

“Hij heeft de spelers niet die een gat van twintig meter kunnen laten vallen tussen de verdediging en de aanval en dan hard werken om weer terug te komen. Dat zijn Mesut Özil en Henrikh Mkhitaryan niet. Als je morgen aan een team zou gaan bouwen, zou je hoog druk willen zetten, als een team willen werken en geen gaten tussen de linies willen laten vallen, dan zijn Özil en Mkhitaryan niet de spelers die je zou halen”, begint de voormalige middenvelder van de Londenaren tegenover Sky Sports.

“Als je volgens de Wenger-manier wil spelen, met vermakelijk, vloeiend, geweldig voetbal, dan zouden Özil en Mkhitaryan bij elke club op de wereld terechtkunnen. Maar ze zullen niet spelen bij teams die druk willen zetten! Ik weet niet of de huidige groep al voorbij het punt is waarop ze zoiets zouden kunnen leren. Daar maak ik me zorgen over. Ik heb het dan niet eens over hun leeftijd, maar over de manier waarop ze het spel spelen. Wat dat zou betekenen voor Özils toekomst? Dat weet ik niet. Ik ben groot fan van hem, hij is een geweldige speler. Maar soms zit je naar hem te kijken en gaat de wedstrijd gewoon langs hem heen.”

Merson zag in de met 3-2 verloren wedstrijd tegen Chelsea echter ook een aantal lichtpuntjes: “Laten we eerlijk zijn, als Arsenal zijn kansen had afgemaakt tegen Chelsea, en het is makkelijk om te zeggen dat het maar om halve kansen ging, maar ze hebben vijf ongelooflijke kansen gehad op Stamford Bridge. Als ze die hadden afgemaakt, zouden ze met een 7-3 overwinning naar huis gaan en had iedereen ‘wauw’ gezegd. Ik vond dat Emery wat onterechte kritiek kreeg na de wedstrijd tegen Manchester City, want wie had verwacht dat ze zouden winnen? Maar je kan niets doen aan de missers van zaterdag. Je had José Mourinho, Sir Alex Ferguson, Wenger, Jürgen Klopp of Pep Guardiola op de bank kunnen hebben, maar als zulke kansen gemist worden, zullen er maar weinig wedstrijden worden gewonnen.”