Van Bommel geeft helder signaal af bij PSV: ‘Hij is daar ook heel duidelijk in’

PSV won de afgelopen twee wedstrijden tegen Fortuna Sittard (1-2) en BATE Borisov (2-3) door late treffers van jongelingen Dante Rigo en Donyell Malen. Oud-trainer Aad de Mos en Sjoerd Mossou, journalist van het Algemeen Dagblad, zien de hand van Mark van Bommel terug in het huidige PSV en wijzen onder meer naar de talenten.

De Mos stelt dat het tijd werd dat talenten kansen kregen in het eerste elftal. “Dit is wel het juiste moment voor de talenten. Van Bommel is daar ook heel duidelijk in en zegt vaker ook dat als de talenten goed genoeg zijn, ze gewoon speeltijd krijgen”, zegt De Mos in gesprek met Omroep Brabant. De voormalig oefenmeester gaat er vanuit dat de talenten steevast speeltijd krijgen onder Van Bommel.

“Van Bommel gaf afgelopen dinsdag natuurlijk ook een signaal af door Bart Ramselaar niet eens op de bank te posteren, maar op de tribune voor het duel met BATE Borisov.” Mossou is ook lovend over de groeibriljanten bij PSV, maar predikt realisme. “Ze kunnen nu een goede wedstrijd gespeeld hebben, maar laat ze het maar eens een aantal maanden achter elkaar zien. Dan kun je pas echt oordelen of het een talent is van de buitencategorie of niet.”

Een verhuurperiode is volgens Mossou ook niet zo slecht voor de jonge PSV'ers: “Kijk bijvoorbeeld naar een Jan Vertonghen of Jeroen Zoet. Er is niks mis met een verhuur. Daar leer je ook veel van. Maar de talenten van PSV moeten het nu een aantal maanden laten zien, daarna kun je gaan kijken of ze in aanmerking komen voor een verhuurperiode.”