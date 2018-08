‘Hij praat veel over zijn leidersrol, terwijl Ziyech toch echt het brein is’

Ajax was woensdagavond met 3-1 te sterk voor Dynamo Kiev en een van de hoofdrollen aan Amsterdamse zijde was weggelegd voor Donny van de Beek. De middenvelder, die eerder dit seizoen zijn basisplaats verloor, mocht vanwege de blessure van David Neres aan de aftrap verschijnen en had nog geen twee minuten nodig voor de openingstreffer. Van de Beek werd na afloop van het duel uitgeroepen tot ‘man van de wedstrijd’ en Henk Spaan kan zich daar wel in vinden, al zag hij ook een aantal andere kanshebber.

“Hakim Ziyech, Lasse Schöne en Matthijs de Ligt waren even legitieme kandidaten, maar Donny speelde een puike partij. Marc Overmars (die de winnaar aanwijst, red.) zal met zijn bekroning het furieuze management van Van de Beek hebben willen paaien”, schrijft de columnist in Het Parool. Doordat Van de Beek op het middenveld werd geposteerd moest Dusan Tadic uitwijken naar de vleugels. Deze keuze pakte volgens Spaan minder goed uit voor de Serviër.

“Behalve op het moment dat hij hem er subliem inschoot, verloor Tadic de bal vaker dan hij hem behield. Hij praat veel in de krant over zijn leidersrol, terwijl Ziyech toch echt het brein en de motor van dit elftal is”, vervolgt hij zijn verhaal. De afgelopen weken werd vanuit verschillende kanten gesuggereerd dat er het een en ander aan te merken viel op de verstandhouding tussen Tadic en Ziyech, maar Spaan wil hier niets van weten.

“Van een prestigegevecht daaromtrent is in het veld niks te zien. Daarin gelooft alleen Johan Derksen, die als pompeuze nepdeskundige in de voetsporen is getreden van de ooit door hem beschimpte ‘oude’ Kraay (Hans Kraay sr., red.)”, sluit hij af. Ajax krijgt aanstaande dinsdag de kans om de klus tegen Dynamo Kiev definitief te klaren. Als de Amsterdammers dan standhouden in Oekraïne gaan zij de koker voor de loting van de groepsfase van de Champions League in.