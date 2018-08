Kishna: ‘Ik dacht: jongens, ik heb er vandaag even helemaal geen zin in’

Ricardo Kishna gaat zijn revalidatie voortzetten bij ADO Den Haag. Een jaar geleden scheurde de aanvaller zijn voorste kruisband af, waarna maanden van herstel volgden. “Als ik erop terugkijk denk ik: ik wilde te graag, was te gretig. Er stond te veel spanning op mijn lichaam", zegt de buitenspeler, die door ADO werd gehuurd van Lazio.

In een interview met Voetbal International vertelt de 23-jarige Kishna dat hij overwoog te stoppen met voetballen. “Ja, en niet alleen de afgelopen weken. De gedachte om alles te laten vallen, is vaak door mijn hoofd gegaan. Op het moment dat ik de blessure opliep was ik er helemaal klaar mee.”

“Ik had tijdens mijn revalidatie af en toe ook heel veel moeite om ’s ochtends op de club te komen. Ik dacht gewoon: jongens, ik heb er vandaag even helemaal geen zin in”, aldus Kishna, die zich dinsdag in het Cars Jeans Stadion meldde. De aanvaller staat nog tot volgend jaar zomer onder contract bij Lazio.

Kishna keek afgelopen zomer veel naar het WK in Rusland en geeft aan dat het bekijken van de duels hem goed heeft gedaan. "Ik zat te kijken en ik dacht: dit is het podium waarop ik wil spelen. Ik ben nog zo’n liefhebber... Ik besefte tijdens het WK hoe erg ik het voetbal miste. Als je dat doorhebt, dan kun je de handdoek niet meer gooien."