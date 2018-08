VVV treedt naar buiten inzake stadionverbod na ‘moonen’ bij duel met Ajax

VVV-Venlo verloor zaterdag met 0-1 van Ajax door een benutte strafschop door Dusan Tadic. De arbitrage onder leiding van Kevin Blom nam tijdens de wedstrijd enkele beslissingen die bij het thuispubliek niet met veel gejuich werd ontvangen. Een fan van VVV kreeg zelfs een stadionverbond naar aanleiding van zijn gedrag richting de arbitrage.

De supporter in kwestie liet zijn billen zien aan het arbitrale duo en kreeg vervolgens een stadionverbod. VVV constateert op de clubsite dat de straf veel heeft losgemaakt onder de fans. “En dat is volkomen begrijpelijk. In eerste instantie werd, na het zien van de foto, ook intern hard gelachen om de ‘mooning-actie’ van de betreffende supporter”, zo klinkt het.

“Helaas is het ‘moonen’ slechts het halve verhaal. Op basis van getuigenverklaringen wordt namelijk een onderzoek ingesteld naar het maken van racistische oerwoudgeluiden door dezelfde supporter, die overigens net weer terug is na een eerder opgelegd stadionverbod. Hierover is rapport opgemaakt dat aan de KNVB is verstuurd.”

VVV meldt dat het huidige stadionverbod voorlopig van kracht is en dat het nog geen definitief vonnis betreft. “Racisme wordt niet getolereerd in voetbalstadions. Uiteindelijk is de KNVB verantwoordelijk voor de definitieve sanctie, waartegen de betreffende supporter na de uitspraak desgewenst in beroep kan gaan”, zo sluit VVV af.