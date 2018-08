Begrip voor tirade ‘vogelvrije’ Lewandowski: ‘Hij is niet in staking gegaan’

Het nieuwe Bundesliga-seizoen begint vrijdagavond met de confrontatie tussen Bayern München en TSG Hoffenheim. Der Rekordmeister kan nog altijd beschikken over Robert Lewandowski, die deze zomer in verband werd gebracht met een transfer. De Pool uitte woensdag zijn frustraties over hoe men is omgegaan met de spits en trainer Niko Kovac begrijpt de emoties van zijn pupil wel.

“In april en mei heeft werkelijk iedereen op me geschoten. Niemand vanuit de club heeft het voor me opgenomen. In die situatie heb ik me erg alleen gevoeld. Ik heb in twee of drie belangrijke wedstrijden niet gescoord en plotseling was ik voor iedereen vogelvrij”, zei de aanvaller tegenover BILD. Kovac laat donderdag op de persconferentie weten dat hij begrip heeft voor de situatie van Lewandowski.

“Ik kan niets zeggen over wat er vorig seizoen is gebeurd, want ik was er toen niet, maar ieder persoon heeft erkenning, affectie en steun nodig. Robert is weer fris in zijn hoofd en is bereid echt alles te geven voor de club. Hij heeft uitgesproken wat hij wilde zeggen. Hij is niet in staking gegaan, maar heeft louter over zijn gevoelens gesproken”, aldus Kovac, die met Lewandowski een gesprek heeft gevoerd.

“Niet als coach, maar als mens. We hebben frank en vrij gesproken en ik begrijp hem”, vervolgt de Kroaat, die zegt zin te hebben in de start van de competitie. “We zullen moeten rouleren. Er staat elf supersterren op het veld, zeven op de bank en er zijn ook supersterren op de tribune. De transfermarkt is nog open en er kan nog veel gebeuren", wordt Kovac geciteerd door diverse Duitse media.