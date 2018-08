PSV ontvangt middenvelder met Bundesliga-ervaring

Hoewel hij zaterdag weer tot de wedstrijdselectie behoorde, kan Danny Rose nog steeds weggaan bij Tottenham Hotspur. Hij werd al met Paris Saint-Germain in verband gebracht en staat open voor die club. (London Evening Standard)

Crystal Palace is bereid om aanvoerder Jason Puncheon op huurbasis te laten gaan. Trainer Roy Hodgson wil dat de middenvelder zijn carrière nieuw leven inblaast na acht maanden van blessureleed. (London Evening Standard)

Obbi Oulare staat voor een terugkeer in België. De voormalig aanvaller van Willem II staat onder contract bij Watford, maar mag op huurbasis naar het geïnteresseerde Standard Luik vertrekken. (Watford Observer)