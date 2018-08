Brands vervolgt grote schoonmaak met verhuur van 31-voudig international

Muhamed Besic speelt aankomend seizoen voor Middlesbrough, zo maken Boro en Everton donderdagmiddag bekend via de officiële kanalen. De 25-jarige middenvelder werd de tweede helft van het afgelopen seizoen ook al verhuurd aan de in de Championship uitkomende club en keert nu terug in het Riverside Stadium.

De 31-voudig international van Bosnië en Herzegovina kwam vorig seizoen in totaal tot zeventien wedstrijden voor Middlesbrough, waarin hij goed was voor een doelpunt en een assist. Besic staat sinds 2014 onder contract bij the Toffees, die een kleine vijf miljoen euro betaalden voor de controleur en hem twee jaar geleden nog een contract tot medio 2021 lieten ondertekenen. In de afgelopen seizoenen speelde hij 56 officiële wedstrijden voor de blauwe club uit Liverpool.

Besic is de achtste speler die deze zomer door technisch directeur Marcel Brands wordt verhuurd. De een aantal maanden geleden bij Everton neergestreken sportbestuurder nam eerder al op tijdelijke basis afscheid van Cuco Martina, Ashley Williams (allebei verhuurd aan Stoke City), Luke Garbutt (Oxford United), Nikola Vlasic (CSKA Moskou) en Shani Tarashaj (Grasshoppers), Henry Onyekuru (Galatasaray) en Kevin Mirallas (Fiorentina).