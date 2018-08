Chaotisch Man United ‘het lachertje’: ‘Is dat waar je naar streeft? Nee’

Manchester United verloor zondag met 3-2 van Brighton & Hove Albion, waardoor de druk op de schouders van manager José Mourinho weer is toegenomen. Komende maandag spelen the Red Devils tegen Tottenham Hotspur en Paul Ince, voormalig middenvelder van de Engelse grootmacht, ziet het dit seizoen niet goed aflopen voor zijn oude ploeg.

“Andere clubs en fans genieten momenteel, gezien wat er met Manchester United gebeurt. Ze worden het lachertje en raken achterop”, zegt Ince, die van 1989 tot 1995 actief was voor United, bij Paddy Power. “Ze werden vorig seizoen tweede en gaan het dit keer wel tot de top vier schoppen, maar is dat waar je naar streeft? Nee.”

“Een realistisch doel zou zijn om de Premier League te winnen. Maar ze kunnen nu niet tegen Manchester City en Liverpool op. Als ze maandag tegen Tottenham verliezen, staan ze al zes punten achter op City met slechts drie duels gespeeld. Alles bij Manchester United is chaos, ook de top, en dat is te zien. Van Mourinho die zijn transferdoelwitten niet krijgt naar de fans, die niet blij zijn.”

“Ed Woodward, Mourinho, Paul Pogba, alles is chaos momenteel. Dit was nooit gebeurd onder Sir Alex Ferguson als manager, zeker niet dat het buitenskamers uitgespeeld wordt. De fans keren zich tegen Mourinho en ik begrijp waarom. Ik zag de wedstrijd zondag en ik kon maar niet begrijpen wat Mourinho en United proberen te bewerkstelligen. Er was geen strijdplan, niets.”