‘Aanwinst van Vitesse breekt enkel en zet streep door seizoenshelft’

Leonid Slutsky kan in de eerste seizoenshelft geen beroep meer doen op Rasmus Thelander. De centrale verdediger heeft volgens De Gelderlander zijn linkerenkel gebroken en wordt donderdag geopereerd. Thelander is aan zijn eerste seizoen bezig in Arnhem.

De 27-jarige Deen begon zijn loopbaan bij Akademisk BK en via Aalborg BK, Panathinaikos en FC Zürich kwam hij deze zomer bij Vitesse terecht. Hij kwam één keer in actie in de Eredivisie en deed in de kwalificatiereeks van de Europa League driemaal mee. Hij tekende in GelreDome een contract tot medio 2021.

De voormalig jeugdinternational is bij Vitesse normaliter een concurrent van onder anderen Jake Clarke-Salter, Maikel van der Werff, Arnold Kruiswijk en Danilho Doekhi. Of de blessure van Thelander betekent dat Slutsky nog de transfermarkt opgaat, dat is onduidelijk. Vitesse heeft de kwetsuur van Thelander ook nog niet bevestigd.