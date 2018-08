‘Real Madrid bereikt akkoord en heeft spits bijna binnen’

Real Madrid lijkt zich in de slotfase van de transferperiode nog te versterken. De Koninklijke acht de komst van Rodrigo Moreno van Valencia onmogelijk en gaat daarom voor Iago Aspas. Volgens El Chiringuito de Jugones heeft Aspas een persoonlijk akkoord bereikt met de Madrilenen.

De 31-jarige Aspas moet in het Santiago Bernabéu als een back-up gaan fungeren voor Karim Benzema. Hij heeft in zijn contract bij Celta de Vigo, dat tot medio 2022 doorloopt, een gelimiteerde transfersom staan van naar verluidt veertig miljoen euro. Het is onduidelijk of de club uit Galicië bereid is om met minder genoegen te nemen.

Aspas komt uit de jeugdopleiding van Celta de Vigo en maakte in de zomer van 2013 de overstap naar Liverpool. Hij slaagde niet op Anfield en via Sevilla keerde hij medio 2015 terug op het oude nest. Tot dusverre scoorde de linkspoot 121 keer in 306 wedstrijden voor los Célticos.

Het Real Madrid van trainer Julen Lopetegui rondde deze zomer vier transfers af. Vinícius Júnior, Thibaut Courtois, Álvaro Odriozola en Andriy Lunin werden vastgelegd en Aspas lijkt dus de vijfde nieuweling te kunnen worden. De dertienvoudig international gaat waarschijnlijk tekenen voor twee seizoenen.