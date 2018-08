Ajax verdedigt ongeslagen status van 32 jaar voor eigen publiek

Na de midweekse overwinning op Dynamo Kiev in de laatste voorronde van de Champions League hervat Ajax de competitie met een thuiswedstrijd tegen FC Emmen. De Amsterdammers haalden vier punten uit de eerste twee duels in de Eredivisie, terwijl de promovendus er drie heeft. Opta blikt vooruit op het duel in de Johan Cruijff ArenA, zaterdag vanaf 18.30 uur.

O Ajax speelt voor het eerst in de geschiedenis een officiële wedstrijd tegen FC Emmen; het is de 53ste verschillende tegenstander van de Amsterdammers in de Eredivisie.

O Ajax is ongeslagen in de laatste 67 thuisduels met gepromoveerde teams en won zelfs

63 van deze ontmoetingen. De laatste nederlaag dateert van 27 augustus 1986

(2-3 tegen ADO Den Haag).

O Vijftien van de laatste achttien Eredivisie-doelpunten van Ajax vielen in de tweede helft;

de Amsterdammers maakten hun beide Eredivisie-treffers dit seizoen in de 88ste minuut.

O Ajax is een van de drie teams die nog niet tot scoren kwam uit open spel dit

Eredivisie-seizoen, samen met Excelsior en PEC Zwolle.

O Matthijs de Ligt, in de eerste twee speelronden de Ajacied met de meeste

uitverdedigende acties (zeven) en balveroveringen (zestien), maakte zijn debuut in het betaald

voetbal tegen FC Emmen (op 8 augustus 2016 namens Jong Ajax).

O André Onana, die tegen Emmen voor de 68ste keer onder de lat kan staan in de

Eredivisie, kan voor de vijftigste keer een Eredivisie-duel winnen in dienst van Ajax,

slechts twee Ajacieden hadden daar deze eeuw minder duels voor nodig (Maxwell en

Nigel de Jong, allebei 67).

O FC Emmen kwam tot scoren in de laatste dertien uitduels in alle competities; de laatste

langere reeks kenden de Emmenaren tussen 2003 en 2004, toen er in twintig

uitwedstrijden op rij gescoord werd.

O FC Emmen zag dit Eredivisie-seizoen 67 procent van de genomen corners resulteren in

een doelpoging (zeven van de negen), enkel sc Heerenveen was relatief succesvoller uit

hoekschoppen (twee schoten uit twee corners).

O In de eerste speelronden was er geen speler van FC Emmen die zo vaak schoot (zes keer) en

zo veel kansen creëerde (vijf) als Anco Jansen, daarnaast was de spits met een doelpunt

en een assist ook betrokken bij twee van de drie Drentse Eredivisie-treffers.

O Alexander Bannink speelde in competitieverband nog niet tegen Ajax, maar scoorde al

wel zes keer tegen Jong Ajax in zes duels; geen speler maakte meer Eerste Divisie-goals

tegen de Ajax-beloften (Anthony van den Hurk maakte er ook zes).